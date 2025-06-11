Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании

«Я бы никогда не солгал об изнасиловании или не использовал что‑то столь травмирующее, чтобы навредить кому‑то. Изнасилование может произойти в отношениях — и в динамике, где власть и манипуляция управляют повествованием», — прокомментировала ситуацию Манн.