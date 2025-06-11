Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Ванштейна повторно признали виновным в изнасиловании. Об этом написал The Guardian.
Суд присяжных после трехнедельного процесса решил, что Вайнштейн совершил преступление сексуализированного характера над кинематографисткой Мириам Хейли. По обвинению в насилии над актрисой Кайей Соколой его оправдали.
Вайнштейна также обвиняли в нападении на парикмахершу и актрису Джессику Манн, но по этому пункту присяжные не пришли к единому вердикту. Судья посоветовал им продолжить обсуждение.
«Я бы никогда не солгал об изнасиловании или не использовал что‑то столь травмирующее, чтобы навредить кому‑то. Изнасилование может произойти в отношениях — и в динамике, где власть и манипуляция управляют повествованием», — прокомментировала ситуацию Манн.
Она, как и Сокола и Хейли, выступила в ходе разбирательства. Прокуроры утверждали, что Вайнштейн использовал свое влияние в киноиндустрии, чтобы заманить женщин, а позже изнасиловал их.
Вайнштейн в ходе суда не давал показаний. Он по-прежнему отрицает свою вину, утверждая, что вступал в интимную связь с истицами по обоюдному согласию. Адвокат продюсера Артур Айдала заявил, что у Вайнштейна и девушек были «взаимовыгодные» отношения.
В 2020 году Вайнштейна уже признавали виновным в сексуализированном насилии над Манн и Хейли. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. В 2022 году суд добавил продюсеру еще 16 лет, тогда его признали виновным в преступлении против Соколы. В 2024 года апелляционный суд отменил приговор и назначил повторное разбирательство.