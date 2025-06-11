Тилль Линдеманн опубликовал клип-посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг

На ютуб-канале немецкого музыканта Тилля Линдеманна, фронтмена группы Rammstein, опубликовали клип на песню «Und die Engel singen». Он стал посвящением американскому режиссеру Дэвиду Линчу.
В ролике снялась российская актриса Полина Ауг, известная по «Мастеру и Маргарите». Он сыграла девушку, которую преследует и за которой через множество экранов наблюдает герой Линдеманна.
Видео: Till Lindemann/YouTube
Видео сняла Анна Грей, а спродюсировали Линдеманн и Анар Рейбанд. Оператором клипа выступил Яс Рожденевский, кастинг-менеджером стала Алена Макеева. Продюсерировала ролик Настасья Гомиашвили.
«Und die Engel singen» стала вторым синглом Линдеманна в 2024 году. Ранее музыкант выпустил трек «Meine Welt». В октябре певец пообещал отправиться в мировой тур.