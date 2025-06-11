В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире

Casa Pedro нужно доказать, что заведение работало на одном и том же месте под одним и тем же названием и не закрывалось. Эти условия не выполнили другие старинные рестораны — парижский Le Procope, пекинский Bianyifang и ньюпортский White Horse Tavern — и потому не получили титул старейших в мире, хотя основаны в 1686, 1416 и 1673 году соответственно.