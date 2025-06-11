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В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире

Фото: casapedrofuencarral

В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире. Об этом написал Independent.

Мадридский ресторан Sobrino de Botin удерживает мировой рекорд Гиннесса с 1987 года. Однако таверна Casa Pedro, расположенная на окраине города, хочет оспорить рекорд.

Владельцы таверны утверждают, что она пережила не только гражданскую войну в Испании в 1930-х годах и вторжение Наполеона в начале 1800-х, но даже войну за испанское наследство в начале XVIII века.

«Это действительно расстраивает, когда вы говорите „Да, мы существуем с 1702 года“, но… вы не можете этого доказать», — поделилась владелица ресторана Ирене Гиньялес, чей семье принадлежит бизнес вот уже восемь поколений.

По словам Гиньялес, ее дедушка клялся, что таверна действительно работает более 300 лет. Однако слов долгожителя недостаточно, чтобы доказать это. Поэтому семья наняла историка, который занялся поиском документов.

Специалисту удалось обнаружить свидетельства, что ресторан работал по меньшей мере в 1750 году. Sobrino de Botin существует с 1725 года.

Casa Pedro нужно доказать, что заведение работало на одном и том же месте под одним и тем же названием и не закрывалось. Эти условия не выполнили другие старинные рестораны — парижский Le Procope, пекинский Bianyifang и ньюпортский White Horse Tavern — и потому не получили титул старейших в мире, хотя основаны в 1686, 1416 и 1673 году соответственно.

Тем временем, за почетный рекорд намерен бороться еще один ресторан — римский La Campana. Его представители заявили, что нашли документы, указывающие на более чем 500-летнюю историю заведения.

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