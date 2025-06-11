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Каннский кинофестиваль определился с датами на 2026 год

Фото: Euronewsweek Media/Unsplash

Каннский кинофестиваль пройдет в 2026 году с 12 по 23 мая. Об этом сообщили в соцсетях смотра, который недавно завершил свой 78-й сезон.

Когда состоится Каннский кинорынок, пока неизвестно. В 2025 году он проходил одновременно с фестивалем. На нем Amazon приобрела права на документальный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

78-й Каннский кинофестиваль завершился 23 мая. Главный приз на нем получил фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, который смог приехать на смотр впервые за 20 лет.

На «Золотую пальмовую ветвь» претендовали более 20 картин, среди них были «Два прокурора» Сергея Лозницы, «Нувель ваг» Ричарда Линклейтера, «Эддингтон» Ари Астера, «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и другие.

«Афиша Daily» рассказала, какие ленты можно будет увидеть в России, и собрала отзывы российских кинокритиков на них. Также Анна Стрельчук и Денис Виленкин выбрали лучшие фильмы фестиваля.

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