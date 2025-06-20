Вышел первый тизер сериала «Москва слезам не верит: Все только начинается»

Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Продолжение советской истории выйдет в онлайн-кинотеатре осенью этого года.
Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова. Его действие разворачивается в начале 2000-х. В центре сюжета — три молодые женщины, приехавшие в летнюю Москву в поисках любви, свободы и новой жизни. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.
Главные роли исполняют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова (известная как Маш Милаш). Их героинь во взрослом возрасте сыграли Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.
В каст также вошли Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская и другие. В камео появятся Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Аполлонов. Режиссерами сериала стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.