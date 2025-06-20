Вышел первый тизер сериала «Москва слезам не верит: Все только начинается»

Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова. Его действие разворачивается в начале 2000-х. В центре сюжета — три молодые женщины, приехавшие в летнюю Москву в поисках любви, свободы и новой жизни. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.