Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон

«Прямо сейчас мы не можем подобрать слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что разделяем наше горе со всем миром», — написала семья Уилсона. Она не раскрыла причину смерти музыканта. В 2024 году стало известно, что Уилсон столкнулся с нейрокогнитивным расстройством, родственным деменции.