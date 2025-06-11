Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон

Американский музыкант Брайан Уилсон, основатель группы The Beach Boys, скончался в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили на официальной странице артиста в фейсбуке*.
«Прямо сейчас мы не можем подобрать слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что разделяем наше горе со всем миром», — написала семья Уилсона. Она не раскрыла причину смерти музыканта. В 2024 году стало известно, что Уилсон столкнулся с нейрокогнитивным расстройством, родственным деменции.
Брайан Уилсон родился 20 июня 1942 года в Лос-Анджелесе. В 1960 году он основал группу The Beach Boys вместе с братьями Деннисом и Карлом, кузеном Майком Лавом и школьным приятелем Аланом Джардином. Коллектив быстро стал популярным.
Сперва бенд исполнял песни в стиле серф-рок, а затем в стиле софт-рок. Концептуальный альбом «Pet Sounds» оказал заметное влияние на всю музыку 1960-х. Но в конце десятилетия Уилсон начал отходить от дел группы из‑за депрессии.
На сцену артист вернулся только в середине 1970-х. В 1980-х болезнь снова одолела Уилсона, и он ушел из The Beach Boys. Музыкант записал сольный альбом в 1988 году. В тот же год The Beach Boys и Уилсон были включены в Зал славы рок-н-ролла.
Позднее Уилсон записал еще несколько пластинок. «No Pier Pressure» вышла в 2015 году. На счету музыканта две премии «Грэмми» и девять номинаций. В 2001 году он получил награду за достижения всей жизни вместе с другими участниками The Beach Boys.
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