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Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Эд Ширан нанял круглосуточную охрану для себя и жены с двумя дочерьми. Об этом певец рассказал в подкасте Луи Теру.

Музыкант поделился, что его дом попытались взломать. Он обратил внимание, что многие звезды не говорят о рисках для безопасности, связанных с известностью. «Просто чтобы вы знали, что там полно опасных людей», — сказал Ширан.

Артист добавил, что за последние несколько лет у него произошло несколько «странных встреч». Это вынудило его нанять охранников.

«В моей сфере это нормально. Это то, о чем никто не говорит, но это своего рода цена за то, чтобы быть на виду у общественности», — признался исполнитель.

В подкасте Ширан также сказал, что считает себя ирландцем в культурном отношении, несмотря на то, что родился и вырос в Англии. У певца, выросшего в Саффолке, есть большая семья в Ирландии, где певец часто проводил каникулы.

«Мои первые музыкальные впечатления были в Ирландии, я рос на ирландской музыке в доме. Так что я идентифицирую себя в культурном плане как ирландец, но я, очевидно, родился и вырос в Британии», — подчеркнул Ширан.

Недавно британец анонсировал официальную дату выхода своего нового альбома «Play». Пластинка выйдет 12 сентября.

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