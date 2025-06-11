Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи

Эд Ширан нанял круглосуточную охрану для себя и жены с двумя дочерьми. Об этом певец рассказал в подкасте Луи Теру.
Музыкант поделился, что его дом попытались взломать. Он обратил внимание, что многие звезды не говорят о рисках для безопасности, связанных с известностью. «Просто чтобы вы знали, что там полно опасных людей», — сказал Ширан.
Артист добавил, что за последние несколько лет у него произошло несколько «странных встреч». Это вынудило его нанять охранников.
«В моей сфере это нормально. Это то, о чем никто не говорит, но это своего рода цена за то, чтобы быть на виду у общественности», — признался исполнитель.
В подкасте Ширан также сказал, что считает себя ирландцем в культурном отношении, несмотря на то, что родился и вырос в Англии. У певца, выросшего в Саффолке, есть большая семья в Ирландии, где певец часто проводил каникулы.
«Мои первые музыкальные впечатления были в Ирландии, я рос на ирландской музыке в доме. Так что я идентифицирую себя в культурном плане как ирландец, но я, очевидно, родился и вырос в Британии», — подчеркнул Ширан.
Недавно британец анонсировал официальную дату выхода своего нового альбома «Play». Пластинка выйдет 12 сентября.