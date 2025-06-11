Венсан Кассель сыграет Квазимодо в фильме Netflix

Французский актер Венсан Кассель сыграет главную роль в фильме «Квазимодо», основанном на романе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером проекта станет Жан-Франсуа Рише, известный по фильмам «Крушение» и «Этот неловкий момент». Сценарий написал Эрик Беснард, автор «Гнева человеческого».
Производством ленты занимается компания Mediawan’s Radar Films, продюсерами выступают Клеман Мисерез и Матье Вартер. Съемки стартуют летом 2025 года во Франции.
Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно. Он, как утверждают его создатели, переосмыслит жизнь знаменитого горбуна, который вдохновил Виктора Гюго на создание культового персонажа.
Действие ленты развернется в Париже накануне Июльской революции 1830 года. Пока эпидемия холеры распространяется по городу, герой, по сюжету, оказывается на перепутье политических потрясений и невозможной любви.