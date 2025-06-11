Житель Флориды 6 лет притворялся бортпроводником и бесплатно летал на самолетах

Федеральное жюри присяжных признало виновным жителя Южной Флориды, который бесплатно летал на самолетах, выдавая себя за бортпроводника. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Министерство юстиции США.
35-летний Тирон Александр использовал программу, предназначенную для персонала авиакомпаний. Мужчина вводил фальшивые данные через систему бронирования рейсов для сотрудников.
Всего американец подделал около 30 служебных удостоверений. Благодаря этому обвиняемый считался бортпроводником, работающим в семи разных авиакомпаниях.
Таким образом с 2018 по 2024 год мужчина бесплатно совершил 120 перелетов. Приговор Тирону Александру вынесут 25 августа. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
В сентябре 2024 года в Петербурге задержали мужчину, штрафующего людей под видом сотрудника ДПС. Он взял с пенсионерки 4500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте на Кронверкском проспекте. До этого злоумышленник уже обманывал местных жителей, прикидываясь контролером в общественном транспорте и штрафуя безбилетников.