Житель Флориды 6 лет притворялся бортпроводником и бесплатно летал на самолетах

В сентябре 2024 года в Петербурге задержали мужчину, штрафующего людей под видом сотрудника ДПС. Он взял с пенсионерки 4500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте на Кронверкском проспекте. До этого злоумышленник уже обманывал местных жителей, прикидываясь контролером в общественном транспорте и штрафуя безбилетников.