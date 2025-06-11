Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав

«Midjourney копирует узнаваемых персонажей Disney и Universal, не вложив ни цента в их разработку. Это вопиющий случай пиратства», — говорится в иске. Disney и NBCUniversal требуют компенсаций в максимально возможных размерах, полного отчета о доходах Midjourney, связанных с нарушениями, и судебного запрета на дальнейшее использование их контента. Компании возмущает не только генерация изображений, но и обучение ИИ на авторских материалах, включая подготовку к запуску нового видеосервиса.