Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав

Компании The Walt Disney Company и NBCUniversal подали коллективный иск против разработчиков сервиса генерации изображений Midjourney. Об этом сообщает Deadline.
Иск подан в федеральный суд Лос-Анджелеса и стал первым крупным шагом голливудских студий против ИИ-компаний. Компании обвинили Midjourney в систематическом создании изображений, основанных на их персонажах, включая Дарта Вейдера и Миньонов, без соответствующих лицензий и выплат.
«Midjourney копирует узнаваемых персонажей Disney и Universal, не вложив ни цента в их разработку. Это вопиющий случай пиратства», — говорится в иске. Disney и NBCUniversal требуют компенсаций в максимально возможных размерах, полного отчета о доходах Midjourney, связанных с нарушениями, и судебного запрета на дальнейшее использование их контента. Компании возмущает не только генерация изображений, но и обучение ИИ на авторских материалах, включая подготовку к запуску нового видеосервиса.
Старший исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Disney Хорасио Гутьеррес заявил: «Наша интеллектуальная собственность создана благодаря десятилетиям финансовых вложений, креативности и инновациям — вложениям, которые стали возможны только благодаря стимулам, заложенным в законе об авторском праве, который дает создателям исключительное право на получение прибыли от своих произведений».