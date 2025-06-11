A24 запустила производство научно-фантастического хоррора «The Backrooms». Его режиссеру 19 лет

A24 запустила производство нового научно-фантастического фильма ужасов «Подсобные помещения» («The Backrooms»), основанного на одноименной серии видеороликов на ютубе. Об этом пишет Variety.
Режиссером фильма выступает Кейн Парсонс, которому всего 19 лет — это делает его самым молодым постановщиком в истории студии. Главные роли исполняют Чиветель Эджофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Рената Рейнсве («Худший человек в мире»).
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что фильм вдохновлен одноименным атмосферным ютуб-хоррором Парсонса, собравшим более 190 млн просмотров с 2022 года.
Съемки стартуют этим летом. Среди продюсеров — Шон Леви, Джеймс Ван, Дэн Коэн, Крис Фергюсон и другие. По данным Variety, фильм станет частью крупного релизного портфеля A24 на ближайшие месяцы, куда также входят «Материалистка», «Прости, детка», «Эддингтон», «Крушащая машина» и «Марти Суприм».