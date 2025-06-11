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Nintendo Switch 2 установила рекорд, продав более 3,5 млн консолей за 4 дня

Фото: Nintendo

Nintendo объявила, что с момента релиза 5 июня компании удалось продать свыше 3,5 млн консолей Switch 2 по всему миру.

Это сделало новинку самой быстро продаваемой консолью в истории компании. Switch 2 стоит 449,99 долларов, и его не так просто достать в США.

В магазинах все чаще встречаются таблички «Нет в наличии». Главной стартовой игрой консоли стала новая Mario Kart World. 17 июля Nintendo выпустит эксклюзивную игру для Switch 2 «Donkey Kong Bananza».

Игровая приставка поставляется с 7,9-дюймовым экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Switch 2 также оснащен 256 ГБ встроенной памяти вместо 32 ГБ в оригинальной версии Switch.

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