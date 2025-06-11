Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер концепт маркет»

В московском особняке «Супер дом» на Новокузнецкой улице 14 июня пройдет «Супер концепт маркет», вдохновленный философией переосмысления. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В маркете, который оформят в духе восточного базара, примут участие 45 брендов с историей. Среди них — грузинский REM, KGL, Love is Love, 818vintage, Hardy Wolf, Ol’ga Khmel, Satro, B-side, Accent Jewelry.
«Это скорее восточный базар с настроением улиц Стамбула и Дели, чем московский маркет: живое пространство и общение, теплый свет, ковры, балдахины, верёвки вместо рейлов. Гадалка тихо раскидывает карты, уличные художники создают картины прямо на месте», — описали атмосферу будущего маркета его создатели.
Гости «Супер концепт маркета» смогут купить винтажные предметы, апсайкл, редкие архивные вещи, кастомные предложения и авторские изделия. В ассортименте будут стилизованная одежда, украшения, аксессуары, предметы интерьера и посуда.
На площадке пройдут мини-лекции от дизайнеров, мастерклассы и перформансы. Например, Вера Першина расскажет, как переосмыслить старую одежду и превратить ее в нечто уникальное.
Бренд шляп Satro научит гостей стилизовать и декорировать головные уборы, работать с шерстью, воском и 3D-элементами. Он также представит перформанс «Огненное рождение шляпы», во время которого шляпа пройдет через обжил и трансформируется в арт-объект.
Еще один творческий проект подготовит Варвара Гранкова: художница установит на маркете инсталляцию из вещей, у которых закончилась одна история и может начаться другая. Материалом для инсталляции может стать текстиль от любого желающего. Его можно принести в специальную урну в «Супер доме» с 5 июня.
На маркете выступят диджеи Yassen, Roz, Aksinia, Ako, Zo и Aza Sirelis. Они отвечают за дневную программу, полную этники, винтажа и минимализма. В вечернем слоте на сцену выйдут Denis Kostitsyn, J.P., Petr Kandinsky, Rabotnic и Lebron.
Гастрономическую часть события возьмет на себя шеф-повар Иван Гречин. Основу меню составит уличная индийская еда. Кроме того, во дворике особянка расположится восточная лавка со свежими фруктами и смузи. Бар предложит гостям оригинальные коктейли Rose-Cardamon Soda, Date Daiquiri и Mango Masala Spritz.
Принять участие в маркете смогут все желающие. «Супер концепт маркет» ждет на своей площадке коллекционеров, владельцев архивной моды и дизайнеров, работающих с апсайлом. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно подать заявку.