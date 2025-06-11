Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер концепт маркет»

Еще один творческий проект подготовит Варвара Гранкова: художница установит на маркете инсталляцию из вещей, у которых закончилась одна история и может начаться другая. Материалом для инсталляции может стать текстиль от любого желающего. Его можно принести в специальную урну в «Супер доме» с 5 июня.