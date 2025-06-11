Телеканал «Ю» запускает реалити-шоу «Маменькин сынок»

Телеканал «Ю» проводит кастинг в новое реалити-шоу «Маменькин сынок». Поучаствовать в проекте приглашают пары, которые живут со свекровью, сообщили на сайте «Ю».
Чтобы подать заявку, необходимо записать короткое видео. В нем девушкам предлагают поделиться, почему они считают любимых мужчин «маменькиными сынками».
«Ты живешь под одной крышей с мамой любимого мужчины, и ваша с ним личная жизнь находится под ее присмотром? Мама дает советы, а ваш мужчина стремится ей угождать? В любом конфликте он занимает сторону своей мамы? Тебе надоел этот треугольник, и ты уже готова разорвать отношения, если вы не съедете? Тогда срочно заполняй анкету!» — говорится на сайте.
Создатели шоу обещают, что психолог проекта поможет «сепарировать мужчину от мамы» и спасти отношения.
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