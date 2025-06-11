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Телеканал «Ю» запускает реалити-шоу «Маменькин сынок»

Фото: Fotos

Телеканал «Ю» проводит кастинг в новое реалити-шоу «Маменькин сынок». Поучаствовать в проекте приглашают пары, которые живут со свекровью, сообщили на сайте «Ю».

Чтобы подать заявку, необходимо записать короткое видео. В нем девушкам предлагают поделиться, почему они считают любимых мужчин «маменькиными сынками».

«Ты живешь под одной крышей с мамой любимого мужчины, и ваша с ним личная жизнь находится под ее присмотром? Мама дает советы, а ваш мужчина стремится ей угождать? В любом конфликте он занимает сторону своей мамы? Тебе надоел этот треугольник, и ты уже готова разорвать отношения, если вы не съедете? Тогда срочно заполняй анкету!» — говорится на сайте.

Создатели шоу обещают, что психолог проекта поможет «сепарировать мужчину от мамы» и спасти отношения.

В 2019 году выяснилось, что больше половины россиян считают, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей. Ранее психолог Елена Новоселова рассказывала, что такое сепарация, как выставлять границы с родителями и как понять, что они вами манипулируют. По словам специалиста, выход из подросткового возраста — самое лучшее время для расставания. Это должно происходить в 24–25 лет. Незавершенная сепарация может привести к ряду проблем в личной жизни.

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