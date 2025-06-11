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И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры

Фото: предоставлено АВКшоу

С 9 по 12 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи проходило АВКшоу «Синемаскоп» — закрытый профессиональный съезд для владельцев и топ-менеджеров кинотеатров со всей страны. В деловой программе фестиваля в качестве спикера выступил и. о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров. Он сообщил о роли компании в развитии кинотеатрального бизнеса.

«„Афиша“ сегодня — это не просто медиаплатформа, а один из ключевых маркетплейсов в области культуры и досуга в России. Мы стремимся не только сохранить интерес к кино, но и развивать инструменты покупки и лояльности, чтобы кинотеатры повышали частоту посещений, а зрители получали максимальный комфорт и выгоду», — отметил Евгений Сидоров.

Руководитель также рассказал про стратегические партнерства компании. По словам и. о. гендиректора, сервисы «Афиши» уже интегрированы в онлайн-кинотеатр Okko и приложение «Сбербанк Онлайн». Так, например, в разделе «Для жизни» пользователи теперь могут приобретать билеты в кино напрямую. Это влияет на рост продаж благодаря удобству и доступности.

В ближайших планах «Афиши» — введение кешбэка на кино в рамках интеграции с программой лояльности «СберСпасибо». При этом покупка билетов за бонусы «Спасибо» уже доступна на «Афише» с апреля 2025 года.

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