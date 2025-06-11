И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры

«„Афиша“ сегодня — это не просто медиаплатформа, а один из ключевых маркетплейсов в области культуры и досуга в России. Мы стремимся не только сохранить интерес к кино, но и развивать инструменты покупки и лояльности, чтобы кинотеатры повышали частоту посещений, а зрители получали максимальный комфорт и выгоду», — отметил Евгений Сидоров.