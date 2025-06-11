У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году

«Сан-Хосе» называют «святым Граалем затонувших кораблей», это самая желанная цель для кладоискателей всего мира. Сейчас вокруг сокровищ идут юридические споры между Колумбией и Испанией. Колумбия планирует разместить артефакты в музее, который пока еще не построен. Испания утверждает, что галеон ее ВМС независимо от возраста считается испанской собственностью.