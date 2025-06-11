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У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году

Фото: Vargas Ariza et al/Antiquity

На дне Карибского моря нашли десятки золотых монет, принадлежавших испанскому галеону «Сан-Хосе», затонувшему в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. Об этом пишет Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Antiquity.

Галеон перевозил около 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней — нынешняя стоимость сокровищ может достигать 17 млрд долларов. Монеты исследовали с помощью подводных роботов, которые сделали снимки на глубине примерно 600 метров у побережья Колумбии.

На одной стороне монет изображен Иерусалимский крест, окруженный четырьмя маленькими крестами, и герб с замками и львами. На другой — «увенчанные колонны Геркулеса над морскими волнами», характерные для монетного двора в Лиме. Некоторые монеты помечены клеймами пробирщика из Лимы, датированными 1707 годом.

Колумбийские археологи подтвердили, что монеты и обломки корабля действительно относятся к галеону «Сан-Хосе». Он затонул у побережья Картахены в ходе Войны за испанское наследство после взрыва боезапаса на борту.

«Сан-Хосе» называют «святым Граалем затонувших кораблей», это самая желанная цель для кладоискателей всего мира. Сейчас вокруг сокровищ идут юридические споры между Колумбией и Испанией. Колумбия планирует разместить артефакты в музее, который пока еще не построен. Испания утверждает, что галеон ее ВМС независимо от возраста считается испанской собственностью.

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