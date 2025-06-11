Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Премьера сериала состоялась в 2021 году. В его основе лежат книги Айзека Азимова. Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.