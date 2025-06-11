Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова

Apple TV+ опубликовал трейлер к третьему сезону «Основания». Премьера сериала состоится 11 июля.
Действие продолжения развивается спустя 152 года после второго сезона. По сюжету Фонд и Империя вынуждены объединиться, чтобы дать отпор зловещему военачальнику по прозвищу Мул, который нацелился на покорение целой вселенной.
Премьера сериала состоялась в 2021 году. В его основе лежат книги Айзека Азимова. Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.
Действие второго сезона развивается спустя столетие после финала первого. Продолжение показывает падение империи Клеона и обнаружение колонии людей с пси-способностями.
Главные роли в «Основании» исполняют Лу Льобель, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В шоу также снялись Кулвиндер Гир («Король вечеринок-2»), Элла-Рей Смит («Незнакомка»), Холт МакКаллани («Охотник за разумом»), Нимрат Каур («Родина») и другие.