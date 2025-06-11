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Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене

Фото: Christie's

Письмо Джона Леннона, которое он написал первой жене Синтии Пауэлл, выставили на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie’s.

Лот оценивается в 30–40 тысяч фунтов стерлингов (3,2–4,2 млн рублей). Послание будущей жене певец написал в период с 19 по 24 апреля 1962 года, когда находился на гастролях в Гамбурге. В письме музыкант упоминает своего близкого друга и первого басиста The Beatles Стюарта Сатклиффа, который умер 10 апреля, рассказывает о работе, покупке нового пальто и жалуется на храп Пола Маккартни.

«Я люблю, люблю, люблю тебя, и я скучаю по тебе как сумасшедший… Хотел бы я быть на пути к твоей квартире с воскресными газетами, шоколадом <…> Не могу дождаться, когда увижу твою новую комнату, будет здорово посмотреть ее в первый раз, есть чипсы и все такое, и выкурить сигарету», — написал Леннон.

Синтия Пауэлл познакомилась с Ленноном в 1958 году, когда оба учились в Ливерпульском колледже искусств. Пара поженилась 23 августа 1962 года, через год родился их сын Джулиан. В 1968 году супруги развелись из‑за измен музыканта с японской художницей Йоко Оно. Леннон скончался в 1980 году, Пауэлл — в 2015.

Недавно стало известно, что Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона. Оно состоялось 8 декабря 1980 года с Йоко Оно, в беседе участвовала Йоко.

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