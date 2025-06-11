Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене

Письмо Джона Леннона, которое он написал первой жене Синтии Пауэлл, выставили на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie’s.
Лот оценивается в 30–40 тысяч фунтов стерлингов (3,2–4,2 млн рублей). Послание будущей жене певец написал в период с 19 по 24 апреля 1962 года, когда находился на гастролях в Гамбурге. В письме музыкант упоминает своего близкого друга и первого басиста The Beatles Стюарта Сатклиффа, который умер 10 апреля, рассказывает о работе, покупке нового пальто и жалуется на храп Пола Маккартни.
«Я люблю, люблю, люблю тебя, и я скучаю по тебе как сумасшедший… Хотел бы я быть на пути к твоей квартире с воскресными газетами, шоколадом <…> Не могу дождаться, когда увижу твою новую комнату, будет здорово посмотреть ее в первый раз, есть чипсы и все такое, и выкурить сигарету», — написал Леннон.
Синтия Пауэлл познакомилась с Ленноном в 1958 году, когда оба учились в Ливерпульском колледже искусств. Пара поженилась 23 августа 1962 года, через год родился их сын Джулиан. В 1968 году супруги развелись из‑за измен музыканта с японской художницей Йоко Оно. Леннон скончался в 1980 году, Пауэлл — в 2015.
Недавно стало известно, что Стивен Содерберг снимает документалку о последнем интервью Джона Леннона. Оно состоялось 8 декабря 1980 года с Йоко Оно, в беседе участвовала Йоко.