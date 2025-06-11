Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене

«Я люблю, люблю, люблю тебя, и я скучаю по тебе как сумасшедший… Хотел бы я быть на пути к твоей квартире с воскресными газетами, шоколадом <…> Не могу дождаться, когда увижу твою новую комнату, будет здорово посмотреть ее в первый раз, есть чипсы и все такое, и выкурить сигарету», — написал Леннон.