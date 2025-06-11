19 июня в 19.00 на веранде Restaurant by Deep Fried Friends в Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер. Ивент поддерживает агентство Didenok Team, чьи резиденты — популярные инфлюэнсеры — примут участие во встрече.
Начнется препати с паблик-тока «Странные, добрые, темные: как звучат наши двадцатые». Музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш вместе с музыкальными продюсерами и артистами обсудит, как формируются тренды, почему сегодня важны контексты, а не чарты, и как работает внимание слушателя.
Среди спикеров ― музыкальный эксперт и автор телеграм-канала Rust Never Sleeps Рустам Киреев, основатель агентства Didenok Team и лейбла DNK Music Кирилл Диденок, музыкальный критик Даня Порнорэп, певица Полина Фаворская (Lavblast), медиапродюсер Василий Конад и журналист Даниил Трабун.
Далее в программе ― акустическое выступление секретного гостя и диджей-сеты от продюсера «Пикника» Марины Земки (Zyomka) и Spaida. Вход на препати бесплатный, зарегистрироваться можно тут.
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин». Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-батлов до сайкл-тренировок.
Для владельцев СберПрайма действует скидка в размере 30% на электронный билет на фестиваль Пикник Афиши х Сбер в Москве и Петербурге. Подробнее здесь.