В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени

Nintendo Switch 2 установила рекорд, продав более 3,5 млн консолей за 4 дня
Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер концепт маркет»
И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году
Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене
В Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер
Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру
Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios
Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования
«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach
Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов
Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе
Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан сыграет главную роль во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Расширение Вселенной «Босха»: вышел трейлер детективного сериала «Ballard»
Сценарист фильма «Мортал Комбат-2» раскрыл новые подробности о нем
ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга
Во Франции семья годами хранила скульптуру Родена за миллион долларов и считала ее копией
Четыре участника BTS демобилизовались из армии. Их встретили сотни фанатов
Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга
Илон Маск: «Сожалею о своих постах о Трампе»
В Балашихе коммунальщики превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали
Режиссер «Элементарно» поставит «Суперсемейку-3»
Послушать бизнесменов, узнать о профессиях будущего, собрать инвестпортфель: чем заняться на Т-Дворе
Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнеров фестиваля
Кукуха стала символом челябинской психбольницы
Патрик Шварценеггер сыграет в фильме «Любовь твоей жизни»
«Слово пацана» получил премию ТЭФИ как лучший драматический сериал

В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени

Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) опубликовал доклад, в котором назвал основные причины резкого падения рождаемости.

Согласно отчету, снижение рождаемости сегодня не просто демографическая тенденция, а серьезная глобальная проблема. Исследование показало, что каждый пятый человек в 14 странах, включая Индию, США, Германию, Южную Корею и Нигерию, не имеет и, вероятно, не будет иметь столько детей, сколько хотел бы.

Среди причин — финансовые трудности, нехватка времени, в особенности у родителей, работающих полный день, отсутствие подходящего партнера и проблемы с зачатием. Глава UNFPA доктор Наталия Канем называет это «реальным кризисом».

«Большинство опрошенных хотят иметь двоих или более детей. Показатели фертильности снижаются в значительной степени из‑за того, что многие чувствуют себя неспособными создать семьи, которые они хотят. И это настоящий кризис», — отметила она.

Канем отметила, что 40 лет назад Китай, Корея, Япония, Таиланд и Турция беспокоились о том, что их население слишком велико, и пытались ограничивать рождаемость. Но уже в 2015 году они изменили свою политику и стали стимулировать ее.

«Мы хотим по возможности избежать того, чтобы эти страны проводили какую‑либо паническую политику. Мы наблюдаем низкую рождаемость, старение населения, демографическую стагнацию, которые используются как предлог для проведения националистической, антимигрантской и гендерно-консервативной политики», — отметил профессор Гител-Бастен.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами