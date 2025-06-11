В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) опубликовал доклад, в котором назвал основные причины резкого падения рождаемости.
Согласно отчету, снижение рождаемости сегодня не просто демографическая тенденция, а серьезная глобальная проблема. Исследование показало, что каждый пятый человек в 14 странах, включая Индию, США, Германию, Южную Корею и Нигерию, не имеет и, вероятно, не будет иметь столько детей, сколько хотел бы.
Среди причин — финансовые трудности, нехватка времени, в особенности у родителей, работающих полный день, отсутствие подходящего партнера и проблемы с зачатием. Глава UNFPA доктор Наталия Канем называет это «реальным кризисом».
«Большинство опрошенных хотят иметь двоих или более детей. Показатели фертильности снижаются в значительной степени из‑за того, что многие чувствуют себя неспособными создать семьи, которые они хотят. И это настоящий кризис», — отметила она.
Канем отметила, что 40 лет назад Китай, Корея, Япония, Таиланд и Турция беспокоились о том, что их население слишком велико, и пытались ограничивать рождаемость. Но уже в 2015 году они изменили свою политику и стали стимулировать ее.
«Мы хотим по возможности избежать того, чтобы эти страны проводили какую‑либо паническую политику. Мы наблюдаем низкую рождаемость, старение населения, демографическую стагнацию, которые используются как предлог для проведения националистической, антимигрантской и гендерно-консервативной политики», — отметил профессор Гител-Бастен.