Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру

Сельчанин считает, что людям нужно тратить деньги только на повседневные нужды, и говорит, что именно о таком образе жизни он мечтал, работая в городе. Мин называет новое жилье «черной дырой» и публикует посты о своей жизни в социальных сетях, где у него 40 тыс. подписчиков. При этом, по словам китайца, он по-прежнему должен банку и микрофинансовым организациям около 42 тыс. долларов.