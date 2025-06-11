Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру

Мин Хэнцай из Китая разочаровался в институте брака, работе и переехал жить в пещеру, где обустроил дом. Об этом сообщает South China Morning Post.
35-летний мужчина работал водителем такси и получал 10 000 юаней (1400 долларов) в месяц. Чтобы расплатиться с долгами, китаец трудился по 10 часов в день. Однажды Мин узнал, что родственники продали его недвижимость, которую можно было бы использовать для погашения задолженности.
В 2021 году житель Китая бросил работу, посчитав ее бессмысленной. Он обменял свою землю на участок односельчанина, который вчетверо меньше его собственного, и поселился в пещере. Мин потратил 40 тыс. юаней (6000 долларов), чтобы обустроить пещеру площадью 50 квадратных метров.
Семьи у Мина нет. Он отвергает брак и считает его пустой тратой времени и денег. «Вероятность найти настоящую любовь очень мала. Зачем мне усердно трудиться ради чего‑то столь редкого?» — сказал он.
Сейчас Мин просыпается в 8 утра каждый день, проводит весь день за чтением, прогулками и работой на земле. Он ложится спать в 10 вечера и в основном ест овощи, которые посадил.
Сельчанин считает, что людям нужно тратить деньги только на повседневные нужды, и говорит, что именно о таком образе жизни он мечтал, работая в городе. Мин называет новое жилье «черной дырой» и публикует посты о своей жизни в социальных сетях, где у него 40 тыс. подписчиков. При этом, по словам китайца, он по-прежнему должен банку и микрофинансовым организациям около 42 тыс. долларов.