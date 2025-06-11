Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios

Ранее Ганн подтвердил, что версия Бэтмена с Паттинсоном не войдет в новую киновселенную DC, а останется в отдельной, самостоятельной реальности. Это вызвало вопросы о будущем франшизы Ривза, особенно после того, как выход сиквела был отложен до 2027 года.