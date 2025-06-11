Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios

Nintendo Switch 2 установила рекорд, продав более 3,5 млн консолей за 4 дня
Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер концепт маркет»
И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году
Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене
В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени
В Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер
Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру
Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования
«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach
Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов
Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе
Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан сыграет главную роль во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Расширение Вселенной «Босха»: вышел трейлер детективного сериала «Ballard»
Сценарист фильма «Мортал Комбат-2» раскрыл новые подробности о нем
ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга
Во Франции семья годами хранила скульптуру Родена за миллион долларов и считала ее копией
Четыре участника BTS демобилизовались из армии. Их встретили сотни фанатов
Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга
Илон Маск: «Сожалею о своих постах о Трампе»
В Балашихе коммунальщики превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали
Режиссер «Элементарно» поставит «Суперсемейку-3»
Послушать бизнесменов, узнать о профессиях будущего, собрать инвестпортфель: чем заняться на Т-Дворе
Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнеров фестиваля
Кукуха стала символом челябинской психбольницы
Патрик Шварценеггер сыграет в фильме «Любовь твоей жизни»
«Слово пацана» получил премию ТЭФИ как лучший драматический сериал

Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios

Фото: Warner Bros.

Джеймс Ганн заверил, что сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза по-прежнему играет важную роль в планах DC, несмотря на запуск новой киновселенной.

Роберт Паттинсон впервые появился в образе Темного рыцаря в фильме 2022 года. Картина, в которой также снялись Пол Дано (Загадочник) и Колин Фаррелл (Пингвин), стала хитом проката и получила высокую оценку критиков.

Лента вышла в прокат до реструктуризации DC Studios, после которой Ганн и Питер Сафран заняли посты соруководителей и начали строить новую общую вселенную с другими актерами и сюжетами.

Ранее Ганн подтвердил, что версия Бэтмена с Паттинсоном не войдет в новую киновселенную DC, а останется в отдельной, самостоятельной реальности. Это вызвало вопросы о будущем франшизы Ривза, особенно после того, как выход сиквела был отложен до 2027 года.

Но Ганн развеял сомнения: «То, что делает Мэтт, по-прежнему крайне важно, несмотря на слухи. Мы должны увидеть сценарий в ближайшее время, и я с нетерпением жду этого». Сам Паттинсон ранее также выразил надежду, что съемки начнутся как можно скорее.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами