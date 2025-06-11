Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios

Джеймс Ганн заверил, что сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза по-прежнему играет важную роль в планах DC, несмотря на запуск новой киновселенной.
Роберт Паттинсон впервые появился в образе Темного рыцаря в фильме 2022 года. Картина, в которой также снялись Пол Дано (Загадочник) и Колин Фаррелл (Пингвин), стала хитом проката и получила высокую оценку критиков.
Лента вышла в прокат до реструктуризации DC Studios, после которой Ганн и Питер Сафран заняли посты соруководителей и начали строить новую общую вселенную с другими актерами и сюжетами.
Ранее Ганн подтвердил, что версия Бэтмена с Паттинсоном не войдет в новую киновселенную DC, а останется в отдельной, самостоятельной реальности. Это вызвало вопросы о будущем франшизы Ривза, особенно после того, как выход сиквела был отложен до 2027 года.
Но Ганн развеял сомнения: «То, что делает Мэтт, по-прежнему крайне важно, несмотря на слухи. Мы должны увидеть сценарий в ближайшее время, и я с нетерпением жду этого». Сам Паттинсон ранее также выразил надежду, что съемки начнутся как можно скорее.