«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On The Beach

Sony показала геймплейный трейлер Death Stranding 2: On The Beach. Новая игра Хидео Кодзимы выйдет 26 июня.
По сюжету Сэму Бриджесу предстоит расширить сеть на юг, в Мексику и Австралию, и связаться с новыми анклавами человечества. Главному герою вновь придется отправиться в путешествие сквозь загрязненную пустошь и пронести тонны грузов.
В пути он столкнется с опасными полноводными ручьями, штормами, землетрясениями, лесными пожарами и душами мертвецов, которые попытаются утянуть за собой в бездну. Кроме того, никуда не делись агрессивные мутанты и недружелюбные рейдеры.
Справиться с тяготами игроку поможет арсенал новых инструментов. В частности, Сэму разрешат печатать огромных надувных уток
К своим ролям вернутся Норман Ридус, Леа Сейду, Трой Бейкер. К ним добавятся Эль Фаннинг, Шиоли Кутсуна и Лука Маринелли, а также ожидаются камео режиссеров Гильермо Дель Торо, Джорджа Миллера, Николаса Виндинга Рефна и Фатиха Акина.