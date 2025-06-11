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«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On The Beach

Постер: Sony

Sony показала геймплейный трейлер Death Stranding 2: On The Beach. Новая игра Хидео Кодзимы выйдет 26 июня.

По сюжету Сэму Бриджесу предстоит расширить сеть на юг, в Мексику и Австралию, и связаться с новыми анклавами человечества. Главному герою вновь придется отправиться в путешествие сквозь загрязненную пустошь и пронести тонны грузов.

В пути он столкнется с опасными полноводными ручьями, штормами, землетрясениями, лесными пожарами и душами мертвецов, которые попытаются утянуть за собой в бездну. Кроме того, никуда не делись агрессивные мутанты и недружелюбные рейдеры.

Справиться с тяготами игроку поможет арсенал новых инструментов. В частности, Сэму разрешат печатать огромных надувных уток

К своим ролям вернутся Норман Ридус, Леа Сейду, Трой Бейкер. К ним добавятся Эль Фаннинг, Шиоли Кутсуна и Лука Маринелли, а также ожидаются камео режиссеров Гильермо Дель Торо, Джорджа Миллера, Николаса Виндинга Рефна и Фатиха Акина.

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