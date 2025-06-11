«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On The Beach

В пути он столкнется с опасными полноводными ручьями, штормами, землетрясениями, лесными пожарами и душами мертвецов, которые попытаются утянуть за собой в бездну. Кроме того, никуда не делись агрессивные мутанты и недружелюбные рейдеры.