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Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе

Фото: Qui Nguen/Unsplash

Starbucks открыл вакансию мечты для поколения Z. Сеть кофеен ищет двух молодых «создателей контента о кофе», которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о напитке. Зарплата ― от 80 до 136 тыс. долларов в год, сообщает Fortune.

Занятость полностью удаленная и не требует ни образования, ни многолетнего опыта работы. От новых сотрудников требуется, чтобы они «создавали вайб» и развивали сторителлинг компании в соцсетях. Все перелеты оплачивает компания.

«В течение одного незабываемого года ты будешь путешествовать по миру — в Милан, Токио, Колумбияю, Дубай, Коста-Рику и другие места, — запечатлевая атмосферу, культуру и людей за каждой чашкой Starbucks», — говорится в описании вакансии.

Откликнуться на вакансию могут совершеннолетние жители США с аттестатом о среднем образовании. У них должен быть действующий загранпаспорт на весь срок контракта ― с августа 2025-го по июль 2026 года.

От кандидатов также требуется определенная физическая выносливость: международные поездки потребуют много активности — будь то прогулки по Милану или походы по тропическим лесам Коста-Рики. Нужно быть готовым переносить оборудование для съемки в течение года. Еще важно хорошо разбираться в трендах тиктока и уметь их адаптировать.

В прошлом году необычную вакансию открыл зоопарк Берлина. Там искали купальщика двухмесячного бегемота, который помог бы ему привыкнуть к более глубокой воде.

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