Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе

От кандидатов также требуется определенная физическая выносливость: международные поездки потребуют много активности — будь то прогулки по Милану или походы по тропическим лесам Коста-Рики. Нужно быть готовым переносить оборудование для съемки в течение года. Еще важно хорошо разбираться в трендах тиктока и уметь их адаптировать.