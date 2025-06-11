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Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Исполнитель роли Люциуса Малфоя во вселенной «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс поддержал актера Джонни Флинна, который исполнит эту же роль пожирателя смерти, но уже в сериале. Обращение к коллеге Айзекс опубликовал в инстаграме*.

Актер в видеоролике отметил, что вместе с Флинном снимался в драме «Операция „Мясной фарш“» и остался в восторге от его игры.

«Джонни блестящий актер, что немного раздражает, ведь он еще и великолепный музыкант. Не могу дождаться, что он придумает [для роли Люциуса]. Джонни, если ты смотришь это, просто получай удовольствие. Главный совет — остерегайся эльфов. Ушастые, коварные, подлые ублюдки… Они тебя подставят. И да, развлекайся, увидимся в Хогвартсе», — сказал Айзекс.

@therealjasonisaacs

Кроме того, Айзекс поддержал Тома Фелтона, который вновь сыграет Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» на Бродвее.

«Какой подарок на день рождения. Не могу дождаться, сынок, буду в первом ряду», — написал исполнитель роли темного волшебника в инстаграме*. Позже он добавил в соцсети Х, что уже забронировал билеты на ноябрь.

Недавно стало известно, что Драко Малфоя в новом сериале от HBO сыграет Локс Пратт из сериала «Повелитель мух». В каст также вошли — Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Лео Эрли в роли Симуса Финнигана — Лео Эрли, Алессия Леони в роли Парвати Патил и Сиенна Муса в роли Лаванды Браун.

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