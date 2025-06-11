Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов

«Джонни блестящий актер, что немного раздражает, ведь он еще и великолепный музыкант. Не могу дождаться, что он придумает [для роли Люциуса]. Джонни, если ты смотришь это, просто получай удовольствие. Главный совет — остерегайся эльфов. Ушастые, коварные, подлые ублюдки… Они тебя подставят. И да, развлекайся, увидимся в Хогвартсе», — сказал Айзекс.