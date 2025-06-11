Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования

Инициатива вызвала критику. Зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ) опасается: «Может сложиться ситуация, когда студент должен будет преподавать школьникам темы, которые он сам еще не изучил достаточно хорошо». Первый зампред комитета по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) назвал закон «иллюзией решения вопроса»: «Во-первых, есть риск появления неквалифицированных учителей. Во-вторых, студенты так и не получат полного высшего образования, поскольку будут работать в школе вместо изучения профильных дисциплин».