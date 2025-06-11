Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об образовании», разрешающие студентам старших курсов непедагогических специальностей преподавать в школах. Для этого им необходимо пройти профессиональную переподготовку.
Законопроект направлен на решение кадрового дефицита в школах, который, по данным Минпросвещения, на 1 сентября 2024 года составлял около 18 700 вакансий (1,8% от общего числа учителей).
«Это вынужденная мера для решения проблемы дефицита кадров», — признал глава комитета Госдумы по высшему образованию Сергей Кабышев. Его поддержала глава комитета по просвещению Ирина Белых: «Это происходит не от хорошей жизни, существует колоссальный кадровый дефицит. Мы не питаем иллюзий, это выверенные шаги, которые нам сейчас необходимы».
Поправки позволят работать в школе студентам вузов, начиная с четвертого курса, если их предметная специализация совпадает с преподаваемым предметом. Например, студент-химик сможет вести химию. Соответствие определят руководители школ по итогам собеседования, пояснил замглавы комитета по высшему образованию Александр Мажуга.
Инициатива вызвала критику. Зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ) опасается: «Может сложиться ситуация, когда студент должен будет преподавать школьникам темы, которые он сам еще не изучил достаточно хорошо». Первый зампред комитета по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) назвал закон «иллюзией решения вопроса»: «Во-первых, есть риск появления неквалифицированных учителей. Во-вторых, студенты так и не получат полного высшего образования, поскольку будут работать в школе вместо изучения профильных дисциплин».
Парламентарии подчеркивают, что реальное решение проблемы — повышение зарплат и улучшение социальных условий педагогов. «Причины дефицита педагогических кадров лежат в финансово-экономической плоскости», — заявил Кабышев.
Ирина Белых добавила, что студенты профильных вузов (непедагогических) часто имеют высокие баллы ЕГЭ и хорошее знание предмета, а педагогические модули помогут им стать учителями.