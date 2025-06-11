Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан сыграет главную роль во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан присоединилась ко второму сезону юридического триллера «Презумпция невиновности». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актриса, известная также по сериалу «Удивительная миссис Мейзел», не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером проекта. Второй сезон сменит концепцию: он основан не на одноименном романе Скотта Туроу, а книге Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Выход книги ожидается в июле 2026 года.
Детали сюжета хранятся в секрете. Согласно описанию издателя, книга рассказывает о молодом адвокате, вставшем на защиту обвиненного в убийстве уважаемого судьи.
Первый сезон с Джейком Джилленхолом в главной роли прошел с успехом на Apple TV+ летом 2024 года и стал одним из самых популярных новых проектов стриминга. Джилленхол останется исполнительным продюсером второго сезона, но его персонаж не вернется на экран.
Дэвид Э.Келли и Эрика Липез («Утреннее шоу») станут шоураннерами второго сезона. Исполнительными продюсерами выступят Келли, Абрамс и Рейчел Раш Рич (Bad Robot), Мэттью Тинкер (David E.Kelley Productions), Дастин Томасон, Джейк Джилленхол (через его компанию Nine Stories) и Броснахан. Сопродюсер — Скотт Туроу.
За «Удивительную миссис Мейзел» Рейчел Броснахан получила пять номинаций на «Эмми», а в 2018 году выиграла приз лучшей актриса в комедийном сериале.