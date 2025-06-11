Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан сыграет главную роль во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Актриса, известная также по сериалу «Удивительная миссис Мейзел», не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером проекта. Второй сезон сменит концепцию: он основан не на одноименном романе Скотта Туроу, а книге Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Выход книги ожидается в июле 2026 года.