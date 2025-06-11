Расширение Вселенной «Босха»: вышел трейлер детективного сериала «Ballard»

Prime Video опубликовала трейлер «Ballard» — детективного сериала во вселенной «Босха». Он основан на серии книг писателя Майкла Коннелли.
В центре сюжета — детектив Рене Баллард, которая возглавляет новый отдел нераскрытых преступлений в Лос-Анджелесе. Ей предстоит найти и остановить серийного убийцу, а еще раскрыть заговор внутри полицейского департамента.
Главную роль исполнила Мэгги Кью («Никита», «Босх: Наследие»). В картине также снимутся Джон Кэрролл Линч, Ребекка Филд, Майкл Мосли, Эми Хилл, Виктория Моролс, Кортни Тейлор, Гектор Хьюго, Ноа Бин, Майкл Кэссиди и Титус Уэлливер.
Режиссерами ленты выступили Джет Уилкинсон («Как избежать наказания за убийство»), Сара Бойд («Это мы», Тори Гаррет (911: Одинокая звезда) и Джон Уэртас («Цена искупления»). В сериале запланировано 10 эпизодов. Премьера на платформе состоится 9 июля.