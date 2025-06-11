Сценарист фильма «Мортал Комбат-2» раскрыл новые подробности о нем

Сценарист сиквела «Мортал Комбат» Джереми Слейтер в интервью ComicBook рассказал подробности о фильме. По его словам, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat, куда отправятся герои первой части и новички, среди которых Китана (Аделин Рудольф), Джейд (Тати Габриэль), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).
«Мы наконец покажем турнир — людям не придется ждать еще один фильм», — отметил Слейтер. По его словам, в сиквеле важно было не только показать эффектные бои и фаталити, но и построить сильную драматическую линию. Сценарист подчеркнул, что особое внимание уделили тому, как бойцы взаимодействуют друг с другом и какие эмоции стоят за их сражениями.
Слейтер рассказал, что студия опиралась на успех первого фильма, но вторая часть получилась «намного веселее и масштабнее». «Мы собрали потрясающую команду каскадеров и актеров, которые умеют и драться, и играть», — добавил он.
Сюжет фильма продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чин Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. Зрителей ждут новые дуэли, а также возвращение любимых персонажей — Джонни Кейджа (Карл Урбан), Лю Кана (Луди Линь), Джакса (Мехкад Брукс), Сони Блейд (Джессика МакНэми) и других.
По словам Слейтера, финальная версия фильма даже превзошла его ожидания: «Все драки и фаталити получились такими эпичными, что у меня мурашки. Думаю, мы попали в точку».
Сценарист отметил, что ходил на тестовые показы «Мортал Комбат-2», на которых фанаты реагировали на фильм так же, как он сам реагировал на «Мстители: Финал». «Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни», ― поделился Слейтер.
Продолжение «Мортал Комбат» выйдет в зарубежный прокат 24 октября. Рецензию на первую часть можно прочитать здесь.