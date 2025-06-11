Сценарист фильма «Мортал Комбат-2» раскрыл новые подробности о нем

«Мы наконец покажем турнир — людям не придется ждать еще один фильм», — отметил Слейтер. По его словам, в сиквеле важно было не только показать эффектные бои и фаталити, но и построить сильную драматическую линию. Сценарист подчеркнул, что особое внимание уделили тому, как бойцы взаимодействуют друг с другом и какие эмоции стоят за их сражениями.