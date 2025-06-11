ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга

Банк ВТБ представил специальный аудиогид для жителей и гостей Петербурга. Проект стал частью кампании «Открой классику с ВТБ» и приурочен к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму.
Аудиопрогулка включает семь ключевых культурных точек города. Озвучили гид артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. Сейчас доступна версия на русском, англоязычный вариант появится 16 июня.
Маршрут охватывает семь институций, поддерживаемых банком:
- Дом Радио — здание, прожившее несколько жизней: от Дома Благородного собрания до легендарного Ленинградского радио и центра современных искусств;
- Филармонию им. Д.Д.Шостаковича — старейшая филармония страны с уникальной историей и акустикой;
- Русский музей (Михайловский дворец) — сокровищница русского искусства;
- Эрмитаж — главный российский музей с богатейшей коллекцией западноевропейского искусства;
- Шереметевский дворец — дипломатический клуб имперской эпохи, где решались судьбы государства, а сегодня — современный музей театрального искусства;
- Мариинский театр — символ музыкального величия России;
- Дирекцию Императорских театров — место, где рождалась история русского театра.
Кроме того, в рамках кампании на подлете к городу гости увидят геоглиф с QR-кодом для доступа к гиду. QR-коды также размещены на баннерах наружной рекламы, в аэропорту Пулково, поездах «Сапсан», бизнес-залах московских аэропортов, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, в журналах «Сноб» и «Собака.ru», на открытках-картах в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, стенде ВТБ на ПМЭФ и в отелях для делегатов.
«Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.