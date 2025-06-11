ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга

Кроме того, в рамках кампании на подлете к городу гости увидят геоглиф с QR-кодом для доступа к гиду. QR-коды также размещены на баннерах наружной рекламы, в аэропорту Пулково, поездах «Сапсан», бизнес-залах московских аэропортов, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, в журналах «Сноб» и «Собака.ru», на открытках-картах в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, стенде ВТБ на ПМЭФ и в отелях для делегатов.