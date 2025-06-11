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ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга

Фото: Анна Васильева/пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ представил специальный аудиогид для жителей и гостей Петербурга. Проект стал частью кампании «Открой классику с ВТБ» и приурочен к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму.

Аудиопрогулка включает семь ключевых культурных точек города. Озвучили гид артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. Сейчас доступна версия на русском, англоязычный вариант появится 16 июня.

Маршрут охватывает семь институций, поддерживаемых банком:

  • Дом Радио — здание, прожившее несколько жизней: от Дома Благородного собрания до легендарного Ленинградского радио и центра современных искусств;
  • Филармонию им. Д.Д.Шостаковича — старейшая филармония страны с уникальной историей и акустикой;
  • Русский музей (Михайловский дворец) — сокровищница русского искусства;
  • Эрмитаж — главный российский музей с богатейшей коллекцией западноевропейского искусства;
  • Шереметевский дворец — дипломатический клуб имперской эпохи, где решались судьбы государства, а сегодня — современный музей театрального искусства;
  • Мариинский театр — символ музыкального величия России;
  • Дирекцию Императорских театров — место, где рождалась история русского театра.

Кроме того, в рамках кампании на подлете к городу гости увидят геоглиф с QR-кодом для доступа к гиду. QR-коды также размещены на баннерах наружной рекламы, в аэропорту Пулково, поездах «Сапсан», бизнес-залах московских аэропортов, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, в журналах «Сноб» и «Собака.ru», на открытках-картах в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, стенде ВТБ на ПМЭФ и в отелях для делегатов.

«Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

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