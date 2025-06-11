Во Франции семья годами хранила скульптуру Родена за миллион долларов и считала ее копией

Скульптуру «Le désespoir» («Отчаяние») художник изваял из мрамора в 1892–1893 годах. На ней изображена женщина, сидящая на камне и прижимающая одну ногу к груди. Размер фигурки — 28,5×15×25 сантиметров. Изначально она должна была стать частью работы Родена «Врата ада», в которую вошли более 200 фигур и групп.