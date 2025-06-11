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Во Франции семья годами хранила скульптуру Родена за миллион долларов и считала ее копией

Фото: Rouillac

Во Франции на аукционе продали скульптуру Огюста Родена, пропавшую более 120 лет назад. Статуэтка долгое время хранилась у семьи, которая считала ее копией, пишет CNN.

Скульптуру «Le désespoir» («Отчаяние») художник изваял из мрамора в 1892–1893 годах. На ней изображена женщина, сидящая на камне и прижимающая одну ногу к груди. Размер фигурки — 28,5×15×25 сантиметров. Изначально она должна была стать частью работы Родена «Врата ада», в которую вошли более 200 фигур и групп.

Последние данные о статуэтке датированы 1906-м, когда ее продали на аукционе. Владельцы не знали о ценности предмета и выставили его на пианино рядом с семейными фотографиями.

Аукционист Эмерик Руйяк после первой оценки отнес статуэтку в «Комитет Родена», который ведет каталог работ художника. Там сообщили, что работа подлинная. Специалисты отметили, что экземпляр выполнен «исключительно хорошо» и добавили, что он сделан в «один из лучших моментов в карьере Родена».

По словам соучредителя «Комитета Родена» Жерома Ле Бле, большинство мраморных скульптур Родена принадлежат Музею Родена или другим крупным музеям по всему миру. В частных коллекциях работы хранятся редко.

«Le désespoir» продали на аукционе за 984 тысячи долларов (более 77 млн рублей). Работу приобрел молодой банкир из США, чье имя не уточняется.

Огюст Роден — известный французский скульптор. Он известен новаторскими техниками, передающими сложные человеческие эмоции. Самые известные его работы — «Мыслитель», «Граждане Кале», «Поцелуй» и «Врата ада».

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