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Четыре участника BTS демобилизовались из армии. Их встретили сотни фанатов

RM (слева) и Ви (справа). Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Еще четыре участника BTS демобилизовались после прохождения военной службы в Южной Корее ― Ви, RM, Чимин и Чонгук.

Первыми 10 июня на «гражданку» вернулись Ви и RM. Как сообщает The Guardian, их встречали на стадионе Чхунчхоне около 200 фанатов. Некоторые поклонники прилетели из Мексики, Турции, Бразилии и России.

Рейна Лорена Кинтеро Севилья провела почти 18 часов в самолете из Мехико. «Клянусь, мне это не показалось таким долгим, потому что мы очень рады быть здесь, увидеть, как парни возвращаются, рады быть в Южной Корее, на родине наших мальчиков, которых мы так любим и обожаем», — сказала она.

Позже фанаты встретили из армии еще двух участников ― Чимина и Чонгука.

Чонгук (слева) и Чимин (справа)
© Han Myung-Gu/Getty Images

Фанаты приветствовали их на стадионе Ёнчхон в провинции Кёнгидо. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, отметив: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».

Чонгук поблагодарил всех, кто служил с ними и поддерживал их на этом пути. По его словам, «служба в армии была нелегкой», но он благодарен за эти воспоминания. Певец также рассказал о ближайших планах: «Теперь, когда я демобилизован, думаю, пришло время продолжить воплощать ту картину, которую мы задумали. Мы хорошо подготовимся и скоро поделимся ею с вами».

На службе остается лишь один участник BTS Шуга. Он проходит альтернативную службу в качестве социального работника и должен демобилизоваться позже в этом месяце. Старший участник группы Джин был демобилизован в июне 2024 года, Джей-Хоуп завершил службу в октябре. Все семь участников BTS планируют воссоединиться в 2025 году.

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