Четыре участника BTS демобилизовались из армии. Их встретили сотни фанатов

Рейна Лорена Кинтеро Севилья провела почти 18 часов в самолете из Мехико. «Клянусь, мне это не показалось таким долгим, потому что мы очень рады быть здесь, увидеть, как парни возвращаются, рады быть в Южной Корее, на родине наших мальчиков, которых мы так любим и обожаем», — сказала она.