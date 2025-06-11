Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга

Кукуха стала символом челябинской психбольницы
Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования
«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On The Beach
Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов
Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе
Звезда «Супермена» Рейчел Броснахан сыграет главную роль во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Расширение Вселенной «Босха»: вышел трейлер детективного сериала «Ballard»
Сценарист фильма «Мортал Комбат-2» раскрыл новые подробности о нем
ВТБ запустил аудиогид по культурным достопримечательностям Петербурга
Во Франции семья годами хранила скульптуру Родена за миллион долларов и считала ее копией
Четыре участника BTS демобилизовались из армии. Их встретили сотни фанатов
Илон Маск: «Сожалею о своих постах о Трампе»
В Балашихе коммунальщики превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали
Режиссер «Элементарно» поставит «Суперсемейку-3»
Послушать бизнесменов, узнать о профессиях будущего, собрать инвестпортфель: чем заняться на Т-Дворе
Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнеров фестиваля
Патрик Шварценеггер сыграет в фильме «Любовь твоей жизни»
«Слово пацана» получил премию ТЭФИ как лучший драматический сериал
DC разрабатывает новый фильм о Чудо-женщине
Netflix представил трейлер сериала «Too Much» — нового проекта Лены Данэм
Николай Цискаридзе исполнит первую драматическую роль на сцене МХТ имени Чехова
Лейбл Private Persons намекнул, что на месте Arma снова будет клуб
Вышел трейлер сериала «Институт» — экранизации романа Стивена Кинга
В Китае на аукционе продали игрушку Labubu за 150 тысяч долларов
Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе
Педро Альмодовар начал работу над фильмом «Горькое Рождество»
Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони против Блейк Лайвли
Вышел трейлер документального фильма «Дроздов. Правила жизни на Земле»

Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Курьерам могут запретить передвигаться на самокатах и велосипедах в центре Петербурга. Об этом говорится в проекте постановления Комитета по транспорту, на который обратила внимание «Фонтанка».

Согласно документу, работа курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах (включая электровелосипеды) будет запрещена практически во всей центральной части города. Ограничения планируют распространить на Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы, исключениями станут намывные территории и Крестовский остров. В спальных районах запрет коснется в основном парковых зон, а также Дворцовой и Разводной площадей в Петергофе, улицы Морского Десанта, Безымянного переулка и Якорной площади в Кронштадте.

«Логика утверждения зон запрета для курьеров основывается на обращениях граждан и статистике ДТП. Мы учитываем пожелания жителей и данные аварийности. В ближайшие две недели будем анализировать все поступившие заявления — как поддерживающие, так и критические», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.

Проект также вводит требования к курьерам: униформа, светоотражатели в ночное время, опрятный вид, номера на сумке и транспортном средстве. «Часто сотрудники служб курьерской доставки пытаются скрыться с места ДТП, поэтому нам нужен номер на сумке курьера, чтобы установить его личность», — объясняют в комитете. Транспорт должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару и задний фонарь (включенные днем и ночью), габаритные огни (при наличии). Комитет намерен вести реестр курьеров, включая в «черный список» нарушителей.

В пресс-службе комитета отметили, что считают доставку серьезным бизнесом с годовым оборотом 54 млрд рублей и находятся в постоянном диалоге с представителями компаний.

Глава ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков назвал предложение комитета неожиданным для служб доставки. По его оценке, постановление в текущем виде сделает доставку в Петербурге одной из самых дорогих и долгих в России.

«Запрещать всю доставку „симами“ и электровелосипедами было бы неправильно. Правильно было бы развивать инфраструктуру. Ограничительными мерами мы получим только рост цен. В Петербурге тогда будет одна из самых дорогих и долгих доставок в стране», — уверен он. Эксперт обратил внимание и на другие проблемы: если курьерам придется пересесть на автомобили, им может не хватить мест на парковках, а загруженность дорог может возрасти.

В «Яндексе» журналистам ответили общими словами: «Сейчас мы находимся в диалоге с городом и обсуждаем правила работы курьерских сервисов. Важно сохранить для жителей всех районов Санкт-Петербурга доступность сервисов доставки… Надеемся в скором времени прийти к сбалансированному решению».

Это не первое спорное предложение в сфере доставки от петербургских властей. В конце мая комитет по законности внес проект, запрещающий привлекать к работе мигрантов с патентом. Тогда «Яндекс» предупредил о возможном росте цен на 10–15%.

По информации издания, предложение пролоббировали представители МВД, прокуратуры и комитета по законности, тогда как экономический блок Смольного и комитет по транспорту выступали за добровольные договоренности с бизнесом.

То же постановление предлагало ограничить максимальную скорость для курьеров на двух колесах до 15 км/ч и выделить зоны, где поездки на средствах индивидуальной мобильности будут запрещены.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами