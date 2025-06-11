Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга

«Запрещать всю доставку „симами“ и электровелосипедами было бы неправильно. Правильно было бы развивать инфраструктуру. Ограничительными мерами мы получим только рост цен. В Петербурге тогда будет одна из самых дорогих и долгих доставок в стране», — уверен он. Эксперт обратил внимание и на другие проблемы: если курьерам придется пересесть на автомобили, им может не хватить мест на парковках, а загруженность дорог может возрасти.