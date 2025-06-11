Курьерам на самокатах и велосипедах могут запретить работать в центре Петербурга

Курьерам могут запретить передвигаться на самокатах и велосипедах в центре Петербурга. Об этом говорится в проекте постановления Комитета по транспорту, на который обратила внимание «Фонтанка».
Согласно документу, работа курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах (включая электровелосипеды) будет запрещена практически во всей центральной части города. Ограничения планируют распространить на Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы, исключениями станут намывные территории и Крестовский остров. В спальных районах запрет коснется в основном парковых зон, а также Дворцовой и Разводной площадей в Петергофе, улицы Морского Десанта, Безымянного переулка и Якорной площади в Кронштадте.
«Логика утверждения зон запрета для курьеров основывается на обращениях граждан и статистике ДТП. Мы учитываем пожелания жителей и данные аварийности. В ближайшие две недели будем анализировать все поступившие заявления — как поддерживающие, так и критические», — заявил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.
Проект также вводит требования к курьерам: униформа, светоотражатели в ночное время, опрятный вид, номера на сумке и транспортном средстве. «Часто сотрудники служб курьерской доставки пытаются скрыться с места ДТП, поэтому нам нужен номер на сумке курьера, чтобы установить его личность», — объясняют в комитете. Транспорт должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару и задний фонарь (включенные днем и ночью), габаритные огни (при наличии). Комитет намерен вести реестр курьеров, включая в «черный список» нарушителей.
В пресс-службе комитета отметили, что считают доставку серьезным бизнесом с годовым оборотом 54 млрд рублей и находятся в постоянном диалоге с представителями компаний.
Глава ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков назвал предложение комитета неожиданным для служб доставки. По его оценке, постановление в текущем виде сделает доставку в Петербурге одной из самых дорогих и долгих в России.
«Запрещать всю доставку „симами“ и электровелосипедами было бы неправильно. Правильно было бы развивать инфраструктуру. Ограничительными мерами мы получим только рост цен. В Петербурге тогда будет одна из самых дорогих и долгих доставок в стране», — уверен он. Эксперт обратил внимание и на другие проблемы: если курьерам придется пересесть на автомобили, им может не хватить мест на парковках, а загруженность дорог может возрасти.
В «Яндексе» журналистам ответили общими словами: «Сейчас мы находимся в диалоге с городом и обсуждаем правила работы курьерских сервисов. Важно сохранить для жителей всех районов Санкт-Петербурга доступность сервисов доставки… Надеемся в скором времени прийти к сбалансированному решению».
Это не первое спорное предложение в сфере доставки от петербургских властей. В конце мая комитет по законности внес проект, запрещающий привлекать к работе мигрантов с патентом. Тогда «Яндекс» предупредил о возможном росте цен на 10–15%.
По информации издания, предложение пролоббировали представители МВД, прокуратуры и комитета по законности, тогда как экономический блок Смольного и комитет по транспорту выступали за добровольные договоренности с бизнесом.
То же постановление предлагало ограничить максимальную скорость для курьеров на двух колесах до 15 км/ч и выделить зоны, где поездки на средствах индивидуальной мобильности будут запрещены.