В Балашихе коммунальщики превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали

В подмосковной Балашихе коммунальщики сначала превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали его. Об этом пишет Regions.ru.
Фото странной площадки завирусились в сети 8 июня, когда их запостил канал «Балашиха рулит». Как пояснил заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин, причудливая форма возникла в прошлом году. Тогда произошла авария на коллекторе хозяйственно-бытовой канализации, над которым застройщик разместил поле, и коммунальщики демонтировали часть площадки.
Пресс-служба МинЖКХ Московской области уточнила ТАСС, что частичный демонтаж в 2024 году был вызван технической необходимостью при ремонте коллектора и после него работ на коммуникациях не проводилось.
Когда история с полем вышла на федеральный уровень, глава городского округа Сергей Юров попросил жителей не переживать и пообещал восстановить покрытие. Он подтвердил, что двор включен в программу комплексного благоустройства: «В ближайшее время совместно с жителями обсудим, какие объекты здесь появятся, помимо спортивных площадок. И уже до конца лета реализуем благоустройство данного двора».
Работы по возвращению стандартной формы поля начались 10 июня. Коммунальщики уже демонтировали одну секцию ограждения, перенесли ее и уменьшили количество углов с шести до четырех. В ближайшем будущем на территории должны появиться детские и игровые площадки, зона воркаута, а на самом поле заменят покрытие.