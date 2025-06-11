В Балашихе коммунальщики превратили футбольное поле в шестиугольное, а затем обрезали

Когда история с полем вышла на федеральный уровень, глава городского округа Сергей Юров попросил жителей не переживать и пообещал восстановить покрытие. Он подтвердил, что двор включен в программу комплексного благоустройства: «В ближайшее время совместно с жителями обсудим, какие объекты здесь появятся, помимо спортивных площадок. И уже до конца лета реализуем благоустройство данного двора».