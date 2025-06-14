В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения

Крупнейшее в России сообщество доноров крови DonorSearch запустило челлендж #10процентовдляжизни. Его цель — привлечь внимание к донорству, сообщили «Афише Daily» представители сообщества.
Организаторы акции призывают бренды и частные лица выделить до 10% информационных и рекламных ресурсов для популяризации донорства. Для этого нужно разместить на 10% контента элемент брендинга акции ― линию, стилизованную под трубку забора крови, с хештегом акции.
Еще участникам предлагают написать текст, подчеркивающий важность донорства. Подробности челленджа можно узнать на его сайте. Графические элементы и изображения к акции разработало агентство «Громкие рыбы».
К челленджу уже присоединились каршеринг-сервис «Ситидрайв», бренд продуктов для здорового питания «ВкусВилл», сервис шеринга электросамокатов «МТС Юрент», международная сеть кофеен Cofix, телекоммуникационная компания Т2 и X5 Media — рекламное подразделение Х5 Group.
«Ситидрайв» забрендировал в поддержку челленджа автомобили и поддержал постами в социальных сетях, «ВкусВилл» выделил рекламные билборды в центре Москвы, МТС Юрент разместил на самокатах пластиковые подвесы с напоминанием о важности донорства, а сеть кофеен Cofix разработала специальный десерт для доноров и разместила информацию об акции в заведениях сети, Т2 посвятила 10% июньских постов в соцсетях и 10% диалогов службы поддержки важности донорского движения, X5 Media выделил теме 10% рекламы на digital-экранах, кассах самообслуживания и внутреннем радио в своих торговых сетях.
«Наша миссия — прийти к такому состоянию общества в стране, чтобы быть донором крови стало обычным делом и стилем жизни для большинства людей. Да, не все могут быть донорами, но рассказать об этом может каждый. Присоединившись к челленджу #10процентовдляжизни, любой сможет поддержать донорство и замотивировать людей на важное дело», — отметил основатель DonorSearch Руслан Шекуров.
По данным ТАСС, с 2009 по 2019 год количество доноров сократилось с 1,9 млн до 1,3 млн. Благодаря активной работе по популяризации донорства в последние годы наметилась положительная динамика: в 2024 году число доноров, которые сдавали кровь хотя бы один раз за год, составило около 1,5 млн, а общее количество донаций — 3,3 млн.