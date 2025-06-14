В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения

«Наша миссия — прийти к такому состоянию общества в стране, чтобы быть донором крови стало обычным делом и стилем жизни для большинства людей. Да, не все могут быть донорами, но рассказать об этом может каждый. Присоединившись к челленджу #10процентовдляжизни, любой сможет поддержать донорство и замотивировать людей на важное дело», — отметил основатель DonorSearch Руслан Шекуров.