Илон Маск: «Сожалею о своих постах о Трампе»

Покинув пост советника главы государства, Маск принялся критиковать «Большой прекрасный билль» Трампа, который бы отменил субсидии на приобретение электромобилей и увеличил государственные расходы. Позже он заявил, что без участия предпринимателя республиканец проиграл бы выборы, а также упомянут в документах по делу педофила Джеффри Эпштейна.