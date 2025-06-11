Илон Маск: «Сожалею о своих постах о Трампе»

Илон Маск выразил сожаление из‑за своих слов о президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Я зашел слишком далеко», — написал миллиардер. Он не стал уточнять, о каких именно сообщениях идет речь.
Покинув пост советника главы государства, Маск принялся критиковать «Большой прекрасный билль» Трампа, который бы отменил субсидии на приобретение электромобилей и увеличил государственные расходы. Позже он заявил, что без участия предпринимателя республиканец проиграл бы выборы, а также упомянут в документах по делу педофила Джеффри Эпштейна.
В ответ на выпады Трамп предложил сэкономить расходы за счет расторжения «государственных субсидий и контрактов для Илона». После этого пост о связи Трампа и Джеффри Эпштейна исчез из аккаунта Маска.