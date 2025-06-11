Режиссер «Элементарно» поставит «Суперсемейку-3»

Третий фильм станет первым в франшизе, в котором Брэд Берд не занял режиссерское кресло. Ранее он написал сценарий и поставил оригинальную «Суперсемейку» 2004 года и ее сиквел 2018 года. Причины его ухода с режиссерского поста не уточняются, но ветеран Pixar продолжит участвовать в проекте как сценарист и продюсер. Возможной причиной может быть занятость: Берд разрабатывает футуристический «Рей Ганн» для Skydance и историческую драму «1906» для Disney, хотя сроки реализации этих картин неясны.