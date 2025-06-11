Режиссер «Элементарно» поставит «Суперсемейку-3»

Режиссер «Элементарно» Питер Сон поставит «Суперсемейку-3». Об этом сообщает Variety.
Третий фильм станет первым в франшизе, в котором Брэд Берд не занял режиссерское кресло. Ранее он написал сценарий и поставил оригинальную «Суперсемейку» 2004 года и ее сиквел 2018 года. Причины его ухода с режиссерского поста не уточняются, но ветеран Pixar продолжит участвовать в проекте как сценарист и продюсер. Возможной причиной может быть занятость: Берд разрабатывает футуристический «Рей Ганн» для Skydance и историческую драму «1906» для Disney, хотя сроки реализации этих картин неясны.
«Суперсемейка» рассказывает о супружеской паре супергероев, Бобе и Хелен Парр, известных как Мистер Исключительный и Эластика. Они пытаются жить нормальной жизнью в пригороде со своими тремя детьми после запрета суперспособностей правительством. Во втором фильме семья Парр пытается вернуть доверие общества к супергероям, столкнувшись с новым киберпреступником. Первый фильм собрал в мировом прокате 630 миллионов долларов, а «Суперсемейка-2» стала одним из самых кассовых проектов Pixar с 1,24 млрд долларов.
Компания Disney официально анонсировала разработку третьей части на своей выставке D23 Expo в конце лета 2024 года. Детали сюжета, дата выхода и дополнительные актеры озвучивания пока не раскрываются.
Наиболее известной работой Питера Сона остается «Элементарно», собравший в прокате почти 500 млн долларов по всему миру. Он давно сотрудничает с Pixar и в разных качествах принимал участие в «Суперсемейке» и «Суперсемейке-2» с Бердом, а также «В поисках Немо», «Вверх» и «ВАЛЛ*И».