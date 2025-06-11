Кукуха стала символом челябинской психбольницы

По его словам, придумать маскота помогли нейросети. Первым кукухом стала птица в медицинском халате — его прообразом стал сам главврач. Вскоре у него появилась целая семья в разных образах. Каждая птичка олицетворяет свое направление работы и закреплена за отделением.