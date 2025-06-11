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Кукуха стала символом челябинской психбольницы

Фото: пресс-служба Областной специализированной психоневрологической больницы №1

В Челябинской областной психоневрологической больнице № 1 представили необычный талисман. Им стала плюшевая кукушка по кличке Кукуха. Об этом пишет информагентство «Первое областное».

Идея принадлежит главному врачу, главному психиатру области Михаилу Козлову. «С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух. Изначально он задумывался как мужчина, мальчик», — пояснил он.

По его словам, придумать маскота помогли нейросети. Первым кукухом стала птица в медицинском халате — его прообразом стал сам главврач. Вскоре у него появилась целая семья в разных образах. Каждая птичка олицетворяет свое направление работы и закреплена за отделением.

«Мы вместе с кукушечкой-девочкой олицетворяем детскую службу. Ее яркий желтый клюв — самый теплый цвет, а синий сарафан и бантик — самый холодный. Наша Кукушечка уравновешивает эти цвета, точно так же, как мы уравновешиваем эмоциональные состояния наших пациентов», — рассказала заместитель главного врача по детским отделениям Татьяна Чижова.

Также есть кукуха-художник (психологическая служба), кукуха с чемоданом (зам по медчасти) и кукух во фраке (зам по поликлинике), который уподобил свою работу дирижированию оркестром.

Главная задача забавных персонажей — развеивать мифы о психиатрии и снижать стигму. Имен у птичек пока нет: их выберут дети в конкурсе в соцсетях больницы. Это станет первым мероприятием с участием новых персонажей. Врачи планируют активно использовать маскотов в терапии, а также расширять их «семью». «Планов у нас громадье», — заключил Михаил Козлов.

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