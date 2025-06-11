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Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнеров фестиваля

Фото: пресс-материалы

В 2025 году Пикник Афиши х Сбер пройдет в двух городах: 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 9 августа на Елагином острове в Петербурге. Помимо лайнапа с участием Cream Soda, «Руки вверх!», Uma2rman, GONE.Fludd, Rozalia, Mnogoznaal и «Лауд» гостей фестиваля ждет насыщенная программа партнерских активностей.

Прайм: больше удобства для подписчиков

Для подписчиков сервиса СберПрайм на фестивале будет действовать фаст-трек для входа, а также отдельная лаунж-зона в зоне Сбера на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными вкусняшками и зарядками для телефонов. Это пространство — про комфорт, доступ и впечатления с привилегиями. В локации бренда также разыграют встречи с артистами (meet & greet), активность будет доступна только для подписчиков сервиса.

Сцены «Пикника» как произведение искусства от Саши Фроловой

Саша Фролова — художница, всемирно известная своими надувными скульптурами и костюмами, создала для фестиваля уникальное визуальное оформление двух сцен, которое превратит их в полноценные арт-объекты. Проект Splashes of Joy включает в себя две надувные скульптурные группы: абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами, сверкающими на солнце. Эти работы символизируют яркие эмоции, радостную атмосферу и энергию фестиваля.

«Самокат»: пришел и выиграл!

Онлайн-ретейлер Самокат подготовил три игровые активности: воздушный тетрис, мишени на меткость и виртуальный шопинг. За участие — билеты, которые можно обменять на фирменный мерч. В бренд-зоне также будут освежающие напитки и промокоды на покупки в приложении.

«Купер»: музыкальный город в формате поп-ап

Зона «Купера» — это погружение в саундтрек города. Посетители проходят маршрут через разные городские ритмы и локации: от ярких фотозон и зарядных станций до танцевальных активностей. Внутри — музыка, мерч, и Купер рядом в каждом моменте.

СберСпасибо: фестивальное бинго

Программа лояльности СберСпасибо в рамках интеграции Сбера на фестивале запускает бинго-квест. Гости получают стильную карточку, которую можно использовать как модный аксессуар, выполняют задания и в финале смогут забрать лимитированный фестивальный мерч. Бинго — не только игра, но и стиль.

Пикник Афиши х Сбер 2025 — это фестиваль, который звучит, выглядит и ощущается как городская культура в лучших ее проявлениях. Все самое важное о программе, билетах и активности — на «Афише».

Подробную карту фестиваля можно найти у партнера фестиваля — в геосервисе 2ГИС по запросу «Пикник Афиши». На карте видно расположение локаций, зон отдыха или точек питания, а сервис «Друзья на карте» не даст потеряться в толпе и позволит видеть друг друга на территории фестиваля.

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