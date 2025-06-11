Пикник Афиши х Сбер: сцены как искусство и много подарков от партнеров фестиваля

Для подписчиков сервиса СберПрайм на фестивале будет действовать фаст-трек для входа, а также отдельная лаунж-зона в зоне Сбера на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными вкусняшками и зарядками для телефонов. Это пространство — про комфорт, доступ и впечатления с привилегиями. В локации бренда также разыграют встречи с артистами (meet & greet), активность будет доступна только для подписчиков сервиса.