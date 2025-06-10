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Патрик Шварценеггер сыграет в фильме «Любовь твоей жизни»

Кадр: HBO

Звезда сериала «Белый лотос» Патрик Шварценеггер снимется в фильме «Любовь твоей жизни», который разарабатывает студия Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.

Партнершей актера по картине станет Маргарет Куолли, известная по «Субстанции» и «Бедным-несчастным». Детали сюжета будущей ленты держатся в секрете. Сценарий написала Джулия Кокс.

Режиссером проекта выстуает Рейчел Моррисон, работавшая над сериалами «Американская история преступлений» и «Мандалорец». Продюсерами фильма стали Райан Гослинг и Джесси Хендерсон из Open Invite Entertainment.

СМИ ранее сообщали, что роль, которую получила Куолли, была одной из самых желанных ролей прошедшего киносезона для ведущих американских актрис. На нее претендовали несколько артисток, но Моррисон отдала предпочтение Куолли.

Насколько интересная роль досталась Шварценеггеру, не уточняется. Ранее актер появился в драме «Американская спортивная история» Райана Мерфи, мини-сериале «Лестница» и драмеди «Поколение „Ви“».

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