«Слово пацана» получил премию ТЭФИ как лучший драматический сериал

Сериал «Слово пацана» получил премию ТЭФИ как лучший драматический проект года. Об этом сообщили в телеграм-канале награды.
Постановщик шоу Жора Крыжовников удостоился премии в номинации «Режиссер сериала». Продюсерскому коллективу «Слова пацана» также вручили награду в категории «Продюсер сериала». Среди награжденных оказались Федор Бондарчук, Крыжовников, Тимур Вайнштейн и другие кинематографисты.
Крыжовников стал победителем и в номинации «Сценарист сериала» вместе с Андреем Золотаревым и Робертом Гараевым. Операторская награда ушла Сергею Мачильскому, который работал над «Столыпиным».
Лучшим телефильмом или мини-сериалом года стал проект «Без права на любовь», который показали на телеканале «Домашний». Среди мелодраматических сериалов награду получил «Алла-Такси», среди исторических — «Плевако». ТЭФИ за комедийное шоу досталось сериалу «Последний богатырь. Наследие».
В актерских номинациях триумфаторами ТЭФИ стали Александр Устюгов за роль в «Столыпине», Анна Банщикова за роль в седьмом сезоне «Ищейки», Роман Мадянов за роль в «Союзе спасения» и Елена Яковлева за роль в «Склифософском-11».