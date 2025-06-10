DC разрабатывает новый фильм о Чудо-женщине

Фильм «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс вышел в 2017 году, главную роль в нем исполнила Галь Гадот. Сиквел ленты «Чудо-женщина: 1984» появился на экранах в 2020 году. Предполагалось, что в серии появится триквел, но он не состоялся после того, как Ганн и Питер Сафран возглавили DC.