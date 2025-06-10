DC разрабатывает новый фильм о Чудо-женщине

DC Studios разрабатывает новый фильм о Чудо-женщине. Об этом глава студии Джеймс Ганн рассказал в интервью Entertainment Weekly.
Кто сыграет Чудо-женщину, пока неясно. Сценарий проекта, по словам Ганна, «пишется прямо сейчас».
В планах DC также — выпустить фильм, вдохновленный комиксом Гранта Моррисона «Бэтмен и сын», а также сериал «Paradise Island» об амазонках Темискиры. Работа над этими проектами «движется медленно, но верно», отметил Ганн.
Кроме того, студия готовится к релизу двух больших проектов: «Супермена» с Дэвидом Коренсветом в июле 2025 года и «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Релиз последней ленты запланирован на 26 июня 2026 года. В ней Милли Олкок («Дом Дракона», «Сирены») сыграет кузину Кал-Эла — Кару Зор-Эл.
Фильм «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс вышел в 2017 году, главную роль в нем исполнила Галь Гадот. Сиквел ленты «Чудо-женщина: 1984» появился на экранах в 2020 году. Предполагалось, что в серии появится триквел, но он не состоялся после того, как Ганн и Питер Сафран возглавили DC.
Они задумали новую киновселенную. По словам Ганна, ключевыми персонажами развиваемой франшизы должны стать Супермен, Бэтмен, Супергерл и Чудо-женщина.
«Эти четыре персонажа невероятно важны для нас. Прямо сейчас я прекрасно понимаю, где находятся два из этих персонажей, а затем мы разберемся с двумя другими», — поделился он.