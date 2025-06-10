Николай Цискаридзе исполнит первую драматическую роль на сцене МХТ имени Чехова

Артист балета Николай Цискаридзе, с 2014 года возглавляющий в качестве ректора Академию русского балета имени Вагановой, исполнит первую драматическую роль в театре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Цискаридзе сыграет роль короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» МХТ имени Чехова. Он выступит под псевдонимом Максим Николаев.
«Однажды я сказал: „Если я сойду с ума, я выйду под другим именем“. Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг», — пояснил артист.
Партнером Цискаридзе по постановке станет Константин Хабенский. По словам танцовщика, именно Хабенский предложил ему поучаствовать в спектакле. «Подумал, что это розыгрыш», — признался Николай.
Цискаридзе отметил, что сомневался, принимать ли приглашение. Он, по собственному признанию, «зарекался никогда не выходить на драматическую сцену», поскольку ему не нравились работы артистов балета в драматических постановках.
Тем не менее, Цискаридзе посчитал, что «чтобы отказаться, надо быть полным идиотом», хотя ему и было «очень страшно». Артист попросил театр не раскрывать раньше времени, что он работает над ролью.
«Единственный человек, которому я рассказал, получив от Константина Юрьевича предложение, — это Марина Неелова, которую я безгранично люблю и уважаю», — признался он.
Первая репетиция в МХТ у Цискаридзе прошла 28 февраля. «В будние дни у меня в Петербурге балет, дети. В выходные Москва — с утра МХТ, а вечером телевидение. Если у меня вдруг съемок нет, значит, могу позволить себе отдохнуть», — рассказал артист.