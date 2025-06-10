Лейбл Private Persons намекнул, что на месте Arma снова будет клуб

На сайте лейбл написал, что готовится поделиться «большой новостью». «Кое‑что, что сделает наше сообщество очень счастливым. Это больше, чем просто запуск — это празднование „новой эры“! Обратный отсчет начнется скоро», — заявили в сообщении.