На ютуб-канале MGM+ опубликовали трейлер сериала «Институт», снятого по роману Стивена Кинга. Проект, над которым Кинг работал в качестве исполнительного продюсера, выйдет 13 июля на стриминговом сервисе MGM+.
Шоу из восьми эпизодов срежиссировал Джек Бендер («Извне») по сценарию Бенджамина Кавелла («Противостояние»). В его центре — подросток-гений Люк Эллис, которого похищают. Мальчик просыпается в Институте — учреждении, куда насильно помещают детей с необычными способностями.
Пока Люк разбирается, где он оказался, в соседнем городе появляется преследуемый призраками прошлого экс-полицейский Тим Джеймисон. Тим намерен начать новую жизнь, но его спокойствие не продлится долго, ведь его пути пересекутся с Люком.
Роль Люка в телеадаптации исполнил Джо Фриман. В образе Тима в шоу предстал Бен Барнс («Портрет Дориана Грея»). В сериале снялись также Мэри-Луиза Паркер, Симона Миллер, Фионн Лэрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой и Мартин Роуч.
Над сериалом работал продюсер «Извне» Джек Бендер. Помимо него и Кинга, «Институт» продюсировали Кавелл, Гэри Барбер, Сэм Шеридан и Эд Редлих.
Стивен Кинг опубликовал роман «Институт» в 2019 году. Книгу встретили преимущественно положительно, хотя критики отмечали, что ее тема вторична для творчества писателя. О готовящейся экранизации романа стало известно в 2024 году.