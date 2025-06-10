Миллионы скучных людей со всего мира объединились в «клуб душнил»
В Китае на аукционе продали игрушку Labubu за 150 тысяч долларов
Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе
Педро Альмодовар начал работу над фильмом «Горькое Рождество»
Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони против Блейк Лайвли
Вышел трейлер документального фильма «Дроздов. Правила жизни на Земле»
A24 представила полный трейлер «Эддингтона» — нового фильма Ари Астера
Хлоя Севиньи снимется в сериале «Пятизвездочный уик-энд» с Дженнифер Гарнер и Реджиной Холл
«Аэрофлот» и Miks Karting Academy начали сотрудничество в развитии детского автоспорта
Китайские власти запретили банкам заманивать клиентов игрушками Labubu
Суд выдал Тейлор Свифт ордер против мужчины, который называл ее матерью своего ребенка
«Афиша Рестораны» и Ryatico открыли в Сочи секретный бар в формате спикизи
Пэрис Хилтон снимет фильм о концерте «Infinite Icon»
В России пройдут спецпоказы мультфильма «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки
Вышел новый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel
В Благовещенске на госдолжность назначили искусственный интеллект
В Москве появилась услуга «свидание с редфлагом»
В Брализии мальчик приручил свинью и теперь каждый день ездит на ней в школу
Российские бренды одежды закрыли 232 магазина за год
Россияне все чаще заменяют психологов нейросетями и гороскопами
Сидни Суини набрала почти 15 килограмм для роли боксерши Кристи Мартин
Чад Стахелски был против камео Джона Уика в «Балерине»
Между Россией и КНДР вновь будут ходить поезда
Умер пионер фанк-рока Слай Стоун
Крису Эвансу грустно, потому что его не позвали на съемки «Мстителей»
Юра Борисов снимется в фильме «Деннис» — режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Фанаты наорали на Майли Сайрус и заставили ее спеть на премьере фильма
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Он заявил, что не знает, за что его арестовали в Париже

Вышел трейлер сериала «Институт» — экранизации романа Стивена Кинга

Кадр: MGM+/YouTube

На ютуб-канале MGM+ опубликовали трейлер сериала «Институт», снятого по роману Стивена Кинга. Проект, над которым Кинг работал в качестве исполнительного продюсера, выйдет 13 июля на стриминговом сервисе MGM+.

Шоу из восьми эпизодов срежиссировал Джек Бендер («Извне») по сценарию Бенджамина Кавелла («Противостояние»). В его центре — подросток-гений Люк Эллис, которого похищают. Мальчик просыпается в Институте — учреждении, куда насильно помещают детей с необычными способностями.

Видео: MGM+/YouTube

Пока Люк разбирается, где он оказался, в соседнем городе появляется преследуемый призраками прошлого экс-полицейский Тим Джеймисон. Тим намерен начать новую жизнь, но его спокойствие не продлится долго, ведь его пути пересекутся с Люком.

Роль Люка в телеадаптации исполнил Джо Фриман. В образе Тима в шоу предстал Бен Барнс («Портрет Дориана Грея»). В сериале снялись также Мэри-Луиза Паркер, Симона Миллер, Фионн Лэрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой и Мартин Роуч.

Над сериалом работал продюсер «Извне» Джек Бендер. Помимо него и Кинга, «Институт» продюсировали Кавелл, Гэри Барбер, Сэм Шеридан и Эд Редлих.

Стивен Кинг опубликовал роман «Институт» в 2019 году. Книгу встретили преимущественно положительно, хотя критики отмечали, что ее тема вторична для творчества писателя. О готовящейся экранизации романа стало известно в 2024 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами