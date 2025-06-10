Пока Люк разбирается, где он оказался, в соседнем городе появляется преследуемый призраками прошлого экс-полицейский Тим Джеймисон. Тим намерен начать новую жизнь, но его спокойствие не продлится долго, ведь его пути пересекутся с Люком.