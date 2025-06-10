В Китае на аукционе продали игрушку Labubu за 150 тысяч долларов

В Китае на аукционе «Юнлэ» продали игрушку Labubu за 150 тысяч долларов. Об этом написал ТАСС со ссылкой на издание «Кэчуанбань жибао».
Купленный лот — не стандартная игрушка, а коллекционная фигурка, существующая в единственном экземпляре. Высота статуэтки составляет 131 см, она выполнена в бирюзовом цвете.
На торгах представляли не только эту, но и другие редкие модели Labubu. Среди них коричневая игрушка высотой 160 см, которую приобрели за 114 тысяч долларов. Всего в мире существуют всего 15 таких фигурок.
Ранее стало известно, что власти Китая запретили местным банкам привлекать новых клиентов обещаниями подарить Labubu.
Labubu вышли на пик популярности и стали новым трендом весной 2025 года. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж Labubu превысил 2,5 млн руб. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп и чем можно обвесить сумку, кроме Labubu.