Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе

Американский рэпер Канье Уэст вновь сменил имя — теперь он Йе Йе. Об этом сообщает Page Six.
По данным издания, финансовый директор музыканта уже переоформил его компании Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc. В предыдущих документах он подписывался именем Йе Уэст. Page Six обратилась к представителю артиста за комментарием, но не получила ответ.
Первый раз рэпер изменил имя в 2021 году и стал называть себя Йе. «Я считаю, что это наиболее часто используемое слово в Библии, и в Библии оно означает „ты“. Итак, я — это ты, я — это мы», — говорил он в интервью 2018 года.
В мае анонимы выложили в Discord 12-й альбом Канье Уэста до его официального релиза. Утечку устроили в знак протеста против его высказываний и действий. Организаторы слива обещали, что все доходы от прослушивания релиза передадут в Мемориальный музей холокоста в США.