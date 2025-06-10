Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе

Первый раз рэпер изменил имя в 2021 году и стал называть себя Йе. «Я считаю, что это наиболее часто используемое слово в Библии, и в Библии оно означает „ты“. Итак, я — это ты, я — это мы», — говорил он в интервью 2018 года.