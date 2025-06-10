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Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь его зовут Йе Йе

Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin/Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст вновь сменил имя — теперь он Йе Йе. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, финансовый директор музыканта уже переоформил его компании Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc. В предыдущих документах он подписывался именем Йе Уэст. Page Six обратилась к представителю артиста за комментарием, но не получила ответ.

Первый раз рэпер изменил имя в 2021 году и стал называть себя Йе. «Я считаю, что это наиболее часто используемое слово в Библии, и в Библии оно означает „ты“. Итак, я — это ты, я — это мы», — говорил он в интервью 2018 года.

В мае анонимы выложили в Discord 12-й альбом Канье Уэста до его официального релиза. Утечку устроили в знак протеста против его высказываний и действий. Организаторы слива обещали, что все доходы от прослушивания релиза передадут в Мемориальный музей холокоста в США.

В феврале Уэст появился на «Грэмми» вместе с женой Бьянкой Цензори, одетой в прозрачное платье. Через несколько дней артист выложил посты в соцсети X, где объявил себя нацистом. Он также постил порноролики и запустил продажу футболок со свастикой (через два дня сайт с продажами прекратил работу).

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