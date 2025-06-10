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Педро Альмодовар начал работу над фильмом «Горькое Рождество»

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Испанский режиссер Педро Альмодовар, автор фильмов «Комната по соседству» и «Все о моей матери», приступил к съемкам новой картины под названием «Горькое Рождество» («Amarga Navidad»). Об этом сообщил Variety.

Съемки проходят в Мадриде и на Лансароте. Лента выйдет на стриминговом сервисе Movistar Plus+ и в кинотеатрах в 2026 году. Ее дистрибьютором выступит студия Warner Bros. Созданием фильма занимается компания El Deseo.

«Горькое Рождество» расскажет о рекламном директоре Эльзе, чья мать умирает во время праздничных выходных. Героиня с головой уходит в работу, лишая себя времени на скорбь. Но паническая атака заставляет ее взять перерыв.

Эльза отправляется на остров Лансароте со своей подругой Патрисией, которая тоже хочет сбежать из Мадрида. Партнер Эльзы Бонифасио, который был ее якорем в кризисный период, остается в городе.

История этих персонажей развивается параллельно с несколькими другими, в частности, историей сценариста и режиссера Рауля Дурана. В его жизни вымысел переплетается с реальностью, иногда болезненным образом.

Роли в проекте исполнят Барбара Ленни («Петра»), Леонардо Сбаралья («Боль и слава»), Айтана Санчес-Хихон («Параллельные матери»), Виктория Луэнго («Комната по соседству»), Патрик Криадо («Riot Police»), Милена Смит («Параллельные матери») и Ким Гутьеррес («Темно-синий, почти черный»).

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