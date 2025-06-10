Хлоя Севиньи снимется в сериале «Пятизвездочный уикенд» с Дженнифер Гарнер и Реджиной Холл

Американская актриса Хлоя Севиньи («Мы те, кто мы есть», «Парни не плачут») снимется в сериале «Пятизвездочный уикенд» («The Five-Star Weekend»), который выпустит стриминговый сервис Peacock. Об этом сообщил Deadline.
Сериал расскажет о фуд-блогере Холлис Шоу, известной своими восхитительными рецептами и безупречным вкусом. По сюжету, она столкнется с личной трагедией и вынуждена будет переосмыслить свою жизнь.
После тяжелой утраты героиня решит провести выходные в Нантакете вместе с тремя своими восхитительными рецептами и безупречным вкусом. Севиньи сыграет одну из подруг. Главная роль же достанется Дженнифер Гарнер.
В шоу снимется также Реджина Холл. Гарнер станет продюсером проекта наряду с Бекой Брансеттер, писательницей Бек Шактер, Сью Нейгл и Эли Круг. Сериал создаст Брансеттер по мотивам бестселлера Элин Хильдербранд, автора «Идеальной пары». Съёмки начнутся в ближайшее время.