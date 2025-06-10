Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони против Блейк Лайвли

«Сегодняшнее решение — это полная победа и оправдание Блейк Лайвли, а также тех, кого Джастин Бальдони и Wayfarer втянули в свой ответный иск. Мы заявляли с самого начала, что этот иск на 400 млн долларов был фиктивным, и суд раскусил его», — заявили адвокаты Блейк Лайвли. По данным Variety, Бальдони при этом разрешили внести поправки в свое заявление и повторно подать некоторые иски в адрес Блейк Лайвли, связанные с нарушениями условий контрактов.