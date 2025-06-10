Суд отклонил иск о клевете Джастина Бальдони против Блейк Лайвли

Суд Нью-Йорка отклонил иск о клевете актера и режиссера Джастина Бальдони против актрисы Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнолдса. Об этом сообщает издание Variety.
Судья Льюис Лиман постановил, что возможность Блейк Лайвли заявить о сексуализированных домогательствах режиссера защищена законом и она не подлежит судебному преследованию за свои высказывания. Претензии Бальдони о клевете в адрес газеты The New York Times также отклонили.
Актер Райан Рейнолдс был обвинен в клевете на Бальдони, после того как назвал его «сексуальным маньяком». Судья пришел к выводу, что Рейнолдс опирался на версию событий Лайвли, в которой у него не было причин сомневаться.
«Сегодняшнее решение — это полная победа и оправдание Блейк Лайвли, а также тех, кого Джастин Бальдони и Wayfarer втянули в свой ответный иск. Мы заявляли с самого начала, что этот иск на 400 млн долларов был фиктивным, и суд раскусил его», — заявили адвокаты Блейк Лайвли. По данным Variety, Бальдони при этом разрешили внести поправки в свое заявление и повторно подать некоторые иски в адрес Блейк Лайвли, связанные с нарушениями условий контрактов.
Конфликт между Лайвли и Бальдони начался в декабре 2024 года. Актриса сыграла главную женскую роль в фильме режиссера «Все закончится на нас».
Затем она заявила о неподобающем поведении режиссера на съемочной площадке ленты: по ее словам, Бальдони мог войти в помещение, когда Лайвли переодевалась или кормила ребенка грудью, импровизировать и добавлять не прописанные в сюжете сцены поцелуев.
После этого, как считает актриса, он и его продакшен начали против нее «клеветническую кампанию» в медиа. Бальдони отверг все обвинения.
Судебное разбирательство по иску Лайвли против Бальдони и Wayfarer Studios начнется в марте 2026 года.